Жителей Белгорода попросили покинуть дома и переместиться в укрытие
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал белгородцев спуститься в укрытия.
Отмечается, что с подобным призывом обратились также сотрудники регионального МЧС.
«В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — подчеркнул Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он добавил, что погибли двое детей, есть разрушения в частном секторе.
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