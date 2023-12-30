Жителей Белгорода попросили покинуть дома и переместиться в укрытие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал белгородцев спуститься в укрытия.

Отмечается, что с подобным призывом обратились также сотрудники регионального МЧС.

«В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется», — подчеркнул Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он добавил, что погибли двое детей, есть разрушения в частном секторе.