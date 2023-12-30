Американский наемник рассказал о мощных обстрелах со стороны армии РФ

«Когда мое подразделение было на первой боевой миссии, это не было похоже ни на что, что я видел раньше, в основном из-за дронов. С самого начала за нами охотились дроны, они прилетали один за другим, пока не обнаружили нашу позицию. Дроны застали на с лесу, скидывая на нас гранаты», — рассказал Вандайк.