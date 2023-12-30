Назван главный военный провал ВСУ и НАТО в 2023 году

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что главным провалом ВСУ в 2023-м стало неудачное контрнаступление, начавшееся в начале лета. По его словам, Киеву не помогла поддержка стран НАТО, в частности США.

Главный военный провал ВСУ и НАТО в 2023-м — это так называемое контрнаступление ВСУ, начавшееся летом. Запад и Киев вложили в операцию очень много сил и средств, техники, обученных инструкторами НАТО бойцов, денег и т.д. Главный спонсор контрнаступа, конечно, — Вашингтон, выбросивший на ветер миллиарды долларов, — заявил Дандыкин.

По его словам, события 2023-го развеяли миф «о невероятной эффективности западной бронетехники: американские БМП Bradley, немецкие танки Leopard и британские Challenger — все сгорело». Дандыкин отметил, что ВСУ не помогла поддержка разведывательных служб стран НАТО.

Не оправдали надежд хозяев Киева и космическая, и авиационная поддержка ВСУ — спутники, разведывательные самолеты стран НАТО. Очень много ВСУ потеряли подготовленных бойцов, по разным подсчетам до 160 тысяч киевских военных контрнаступ не пережили, у ВСУ практически обескровлена морская пехота, — подытожил Дандыкин.

Ранее ТАСС, со ссылкой на материалы Минобороны РФ, заявило, что ВС РФ получили более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов и свыше 1,5 тысячи танков в 2023 году. За год российские войска получили также более 12 тысяч машин. Из них больше 10% — 1,4 тысячи — были бронированными. Общий уровень обеспеченности армии РФ, по данным Минобороны, составил 84%.