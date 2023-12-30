Российские силы ПВО за сутки перехватили 18 украинских ракет

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили 15 реактивных снарядов Himars и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты Harm. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

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Кроме того, военнослужащим ВС РФ удалось сбить 35 беспилотных летательных аппаратов украинских войск в районах населенных пунктов Спорное, Марьинка, Верхнеторецкое Донецкой народной республики, Новая Каховка, Бабино, Каиры, Васильевка, Малая Лепетиха Херсонской области.