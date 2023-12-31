Базу США около месторождения газа в Сирии обстреляли

Американская база около месторождения газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

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Уточняется, что по базе было выпущено 12 ракет. Как утверждают шиитские бойцы, ракеты поразили все цели.

Кроме того, был нанесен удар по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Отмечается, что обстрел проходил в два этапа: сначала было выпущено семь ракет, затем еще пять.