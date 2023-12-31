МО РФ заявило об уничтожении трех РСЗО HIMARS и РСЗО "Ольха" за сутки

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой Народной Республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области", - говорится в сообщении.