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Губернатор Брянской области сообщил о смерти ребенка в ходе обстрела ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли села Кистёр и Борщово Погарского района. Это привело к гибели ребенка.

Губернатор Брянской области сообщил о смерти ребенка в ходе обстрела ВСУ
© РИА Новости

По словам главы региона, более 10 снарядов было выпущено из РСЗО по мирным объектам.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным погибшего. Он заверил, что власти окажут семье необходимую помощь.

По предварительным данным, разрушений после обстрела нет. На месте работают оперативные и экстренные службы

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