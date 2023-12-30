Губернатор Брянской области сообщил о смерти ребенка в ходе обстрела ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли села Кистёр и Борщово Погарского района. Это привело к гибели ребенка.
По словам главы региона, более 10 снарядов было выпущено из РСЗО по мирным объектам.
«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор выразил искренние соболезнования родным погибшего. Он заверил, что власти окажут семье необходимую помощь.
По предварительным данным, разрушений после обстрела нет. На месте работают оперативные и экстренные службы
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