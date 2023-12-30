Губернатор Брянской области сообщил о смерти ребенка в ходе обстрела ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские вооруженные формирования обстреляли села Кистёр и Борщово Погарского района. Это привело к гибели ребенка.

По словам главы региона, более 10 снарядов было выпущено из РСЗО по мирным объектам.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб ребенок 2014 года рождения», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным погибшего. Он заверил, что власти окажут семье необходимую помощь.