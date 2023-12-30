Россия начнет продвижение броневиков «Тайфун» на экспорт

«Если раньше мы показывали наши «Тайфуны» в основном на форуме «Армия» и максимум одном зарубежном салоне в год, то в этот раз мы подали заявки на участие практически во всех международных выставках, где заявил свое участие Рособоронэкспорт», — сказали в компании.