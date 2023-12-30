Россия начнет продвижение броневиков «Тайфун» на экспорт

"Ремдизель": в 2024 году начнется продвижение броневиков "Тайфунов" на экспорт
Предприятие-производитель российских бронеавтомобилей АО «Ремдизель» в 2024 году собирается начать продвигать на экспорт броневики семейства «Тайфун», передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.
Как сообщили в «Ремдизеле», предприятие намерено в следующем году «значительно активизироваться по «экспортному» направлению».
«Если раньше мы показывали наши «Тайфуны» в основном на форуме «Армия» и максимум одном зарубежном салоне в год, то в этот раз мы подали заявки на участие практически во всех международных выставках, где заявил свое участие Рособоронэкспорт», — сказали в компании.
Там указали, что первыми зарубежными выставками для новых моделей «Тайфунов» в 2024 году станут WDS в Саудовской Аравии и Defexpo-2024 в Индии.
В «Ремдизеле» отметили, что инициатива наращивать «экспортную составляющую» обусловлена значительно выросшим интересом зарубежных партнеров — они желают как купить «Тайфуны» в разных модификациях у компании, так и локализовать у себя их производство.
«Сегодня спрос инозаказчиков даже превышает возможное предложение «Ремдизеля», — добавили на предприятии.