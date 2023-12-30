Названы цели ударов ВС РФ по территории Украины

Российские военные нанесли ракетные удары по складам, на которых хранились западные крылатые ракеты большой дальности Strom Shadow и SCALP, предположили эксперты портала Military Watch Magazin.

Ранее в СМИ появилась информация о масштабном ударе по военной инфраструктуре в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и других украинских городах.

«В приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска», — заметили журналисты.

По мнению аналитиков, масштабы удара свидетельствуют о том, что российские промышленные площадки в несколько раз увеличили производство ракет в сравнении с 2021 годом.