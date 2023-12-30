Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос признал превосходство России в производстве вооружений, а также раскритиковал работу украинских чиновников. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», пишет РИА Новости.

Кривонос назвал ложью утверждения, что Россия не в состоянии производить достаточно вооружений для своей армии. Он привел пример, что одна российская компания поставила на фронт более тысячи крылатых ракет, в то время как украинские производители не способны достичь таких объемов производства.

Кроме того, бывший генерал раскритиковал украинское руководство за отсутствие помощи своим военным. По мнению Кривоноса, чиновники сегодня больше заняты политикой, а не реальными делами.

«Наш противник профессионально подготовлен и знает, когда и как наносить удары», — заключил Кривонос.