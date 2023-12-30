В ФРГ предупредили, что РФ способна применять в военных целях даже лампочки

Россия, несмотря на ограничительные меры, смогла нарастить мощности своего военно-промышленного комплекса, рассказал в интервью Suddeutsche Zeitung бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

Западные эксперты, признал военачальник, не предполагали, что Москве удастся расширить ВПК в целом, нарастить производственные мощности.

По его мнению, Запад недооценивал Россию, не верил в ее способность выстоять под напором огромного количества санкций.

Кроме того, российская сторона смогла заручиться поддержкой КНР и КНДР, это позволило ей выполнить поставленные перед ВПК задачи, отметил Фрейдинг.

По его мнению, российские промышленные площадки способны использовать в военных целях даже такую сугубо мирную продукцию, как лампочки для холодильников.

Напомним, что западные военные эксперты в начале 2023 года с уверенностью заявляли о грядущих победах ВСУ, которые позволят Киеву диктовать условия на переговорах с Москвой.