В ФРГ предупредили, что РФ способна применять в военных целях даже лампочки
Россия, несмотря на ограничительные меры, смогла нарастить мощности своего военно-промышленного комплекса, рассказал в интервью Suddeutsche Zeitung бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
Западные эксперты, признал военачальник, не предполагали, что Москве удастся расширить ВПК в целом, нарастить производственные мощности.
По его мнению, Запад недооценивал Россию, не верил в ее способность выстоять под напором огромного количества санкций.
Кроме того, российская сторона смогла заручиться поддержкой КНР и КНДР, это позволило ей выполнить поставленные перед ВПК задачи, отметил Фрейдинг.
По его мнению, российские промышленные площадки способны использовать в военных целях даже такую сугубо мирную продукцию, как лампочки для холодильников.
Напомним, что западные военные эксперты в начале 2023 года с уверенностью заявляли о грядущих победах ВСУ, которые позволят Киеву диктовать условия на переговорах с Москвой.
Во второй половине года, на фоне провала контрнаступления украинской армии, обученной лучшими западными инструкторами, оснащенной бронетехникой из западных стран, они начали подыскивать причины, по которым ВС РФ смогли выдержать натиск механизированных бригад ВСУ.