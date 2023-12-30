Нетаньяху рассказал, сколько продлится война в секторе Газа

Война в секторе Газа продлится еще несколько месяцев. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

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«Кампания в секторе Газа продлится еще много месяцев», — сказал Нетаньяху, отметив, что операция продлится до достижения всех целей и уничтожения ХАМАС.

Также Нетаньяху предупредил, что если «Хезболлах» расширит масштаб противостояния, то Израиль нанесет удары, которые ни «Хезболлах», ни Иран не представляют.

30 декабря британская газета Guardian писала, что Израиль после начала эскалации палестино-израильского конфликта планировал вести боевые действия одновременно с вооруженным крылом шиитской партии «Хезболла» и палестинским движением ХАМАС, однако США отговорили Израиль от таких намерений.

The Times of Israel сообщал, что через КПП «Керем-Шалом» и «Рафах» в сектор Газа въехал 81 грузовик с гумпомощью, чего «ужасающе недостаточно», заявили в Управлении Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).