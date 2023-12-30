Российские силы уничтожили украинский катер в акватории Черного моря

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер военно-морского флота (ВМС) Украины.

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

25 декабря сообщалось, что противолодочный самолет-амфибия Бе-12 при поиске в Черном море украинских безэкипажных катеров выполнил учебное бомбометание по морской цели.