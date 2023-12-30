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МО РФ: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер военно-морского флота (ВМС) Украины.

Российские силы уничтожили украинский катер в акватории Черного моря
© РИА Новости

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

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25 декабря сообщалось, что противолодочный самолет-амфибия Бе-12 при поиске в Черном море украинских безэкипажных катеров выполнил учебное бомбометание по морской цели.

В этот же день сообщалось, что российские военные уничтожили один из последних украинских малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М». Инцидент произошел около Очакова в акватории Березанского лимана. Стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» обнаружил и атаковал украинский катер.

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