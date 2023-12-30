Российские войска ударили по немецкому ЗРК в зоне СВО

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение зенитному ракетному комплексу из Германии IRIS-T в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х.

Отмечается, что удар по ЗРК был нанесен в 25 км за линией фронта в Херсонской области.

По словам Репке, для этого ВС РФ использовали управляемые планирующие бомбы. Помимо ЗРК, была повреждена и радиолокационная станция.

25 декабря Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, который ВСУ предоставила Германия.

IRIS-T — ракета малой и средней дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения, выпускаемая в обеих модификациях «воздух-воздух» и «земля-воздух». Снаряд был разработан в конце 1990-х — начале 2000-х годов Германией для замены ракеты AIM-9 Sidewinder, используемой в то время некоторыми странами — членами НАТО.