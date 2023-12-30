Первый из обещанных западными странами Украине истребителей F-16, вероятно, уже находится в стране. Об этом с ссылкой на неназванный источник сообщило издание Newsweek.

Эта новость была подхвачена противником и преподнесена как очередная «перемога», мол, натовский истребитель мог быть задействован в одном из последних боев и мог успешно атаковать наши объекты.

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Мнения экспертов по этому поводу разделились — некоторые считают, что чисто теоретически Запад под конец года мог бы пойти на подобную провокацию, использовав при этом отставного натовского летчика. Другие уверены, что использование американских истребителей исключено — самолет слишком заметен и был бы сразу обнаружены нашими системами.

Новость о том, что истребители, которые Украина уже давно выпрашивала у Запада, наконец прибыли на Украину появилась в одном из зарубежных изданий. При этом весьма подозрительно отрегулировали на эту новость украинские власти – спикер военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат бросился опровергать информацию, заявив, что пребывание на Украине этих самолетов сейчас нецелесообразно.

«С одной стороны, действительно нецелесообразно. Первая группа украинских летчиков только-только окончила базовый курс и приступила к практике. Зачем гнать самолеты на Украину, если для них не готовы экипажи? А изучать технику на земле можно и на европейской базе», – рассуждает военкор Александр Коц.

При этом он не исключает, что чисто теоретически Запад «вполне может громко хлопнуть дверью и устроить провокацию». По мнению военкора, в украинский F-16 могли летчика-отставника и нанести удар ракетой JASSM по какому-нибудь объекту в нашем тылу, а затем заявить, что в кабине находился украинский летчик.

«Представьте, какая будет медиа-перемога, какие будут заголовки. «Призрак Киева вернулся!» Зеленскому такие медиа-перемоги сейчас нужны как воздух. Другой вопрос – станет ли Запад помогать ему спасать свою репутацию, или там уже сделали ставку на кого-то другого», – отмечает военкор.

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с «МК» рассказал, что новость о якобы появлении американских истребителей на Украине — дело рук ЦИПсО.

– Украинская пропаганда действительно изгалялась по поводу того, что у них уже есть F-16 и якобы они очень эффективные. А на то, что мы сбили их «сушки», которые атаковали наши объекты, они утверждали, что это наша пропаганда. Но дело в том, что самолёт F-16 картину на фронте не поменяет. Они доставят некоторое беспокойство, пока их активно не начнут сбивать, – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что до сих пор актуален вопрос — кто будет сидеть за штурвалами американских истребителей:

– Я не верю, что там будут украинские пилоты, потому что они по всем расчетам должны были закончиться. За время СВО мы сбили более 500 самолётов. У Украины не было столько пилотов, с таким стажем. Говорят, скребли по всему миру.

Военный аналитик, директор музея сил ПВО Юрий Кнутов категорически опроверг версию, согласно которой российские объекты мог атаковать американский истребитель.

– F-16 не могли участвовать в атаке, которая была в районе Херсонской области или где-то еще. Хотя бы потому, что F-16 довольно крупная цель, она хорошо видна на радиолокаторах, и мы бы эти самолёты засекли на большой дальности… Сейчас появилось много версий атаки в районе Крынок. Говорят, что противник мог разместить зенитный-ракетный комплекс Patriot на железнодорожном поезде, замаскировать его и якобы он перемещался по стране и устраивал засады. Теоретически это возможно. Насколько эта информация соответствует действительности, я не готов сказать. Хотя теоретически я допускаю такой вариант.

Военный эксперт также напомнил, что сам по себе F-16 угрозы не представляет, так как является устаревшим самолетом, который легко сбивают даже такие комплексы, как С-200:

– F-16 опасен тем, что на нём могут быть две крылатые ракеты JASSM – в какой-то степени это Storm Shadow, но более совершенные. На нём также может быть противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, противокорабельные ракеты Harpoon, и к сожалению, он может быть носителем тактического ядерного оружия. Вот в чем заключается главная опасность этого самолёта. Поэтому, конечно, их надо уничтожать – и при первой же возможности.

Он также отметил, что «убивать» самолеты на аэродромах будет непросто. Противник на одном из тыловых аэродромов построил более 40 капониров, при этом реально используя всего 10-15 стоянок. В каком капонире находится боевой самолет — определить будет очень сложно.

Тем временем в открытых источниках появилась информация о том, что в следующем году на фронте все чаще будет появляться многоцелевой истребитель пятого поколения – Су-57, который легко уложит на лопатки американского оппонента. Последняя в этом году партия новых истребителей Су-57 уже передана Минобороны России.

«Над линией боевого соприкосновения в зоне СВО с нового года появятся Су-57. Наблюдать воздушный бой с F-16 станет теперь интересней. Бой, похожий на избиение», – написал один из популярных военных каналов.

– Самолет Су-57 уже появлялся пару раз — были эпизоды, в которых участвовал истребитель, но после этого были проведены определённые работы. Но теперь, судя по всему, он станет частым гостем в украинском небе, – отметил эксперт Леонков.

По словам военного эксперта, технология пониженной радиолокационной заметности истребителя будет его «неоспоримым преимуществом».