В США рассказали о главном недостатке украинской ПВО

По данным издания, проблема для Киева кроется в том, что все российские бомбардировщики запускают крылатые ракеты, дальность действия которых может превышать 321 километр. Стандартная ударная ракета Ту-22М3 Х-22/32 имеет дальность действия более 804 километров.

Даже системы С-200 могут поражать цели лишь на расстоянии до 300 километров, что на 160 километров больше, чем дальность действия ракет класса «земля-воздух» Patriot PAC-2. Украина вряд ли имеет работоспособные ЗРК С-200. Для теоретически успешного использования комплексы должны стоять впереди от города, по которому наносятся удары, а российские бомбардировщики должны подлететь слишком близко, в чем у них нет никакой необходимости.