Спецоперация на Украине 30 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 декабря 2023 года.

Экипажи Су-25 атаковали ракетами позиции ВСУ на Донецком направлении

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удары по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении, сообщает телеканал «Звезда».

Огонь велся неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. На цель летчики заходили на предельно малых высотах, чтобы усложнить работу систем ПВО Украины.

После того, как экипажи «отработали» по заданным целям, передовой авиационный наводчик сообщил об успешном поражении всех назначенных объектов. Полеты прошли в штатном режиме.

Группировка "Восток" сообщила о пресечении восьми попыток ВСУ провести ротацию сил

Российская армия пресекла восемь попыток Украины провести ротацию сил на южнодонецком направлении, сообщает ТАСС.

Также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки. В числе потерь противника восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также буксируемая гаубица М102 и танк Т-64.

Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии поражены пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы.

Небензя обвинил ВСУ в появлении жертв среди мирных украинцев

Украинские власти размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах в нарушение международного права, сообщает news.ru со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По словам дипломата, жертв среди мирного населения не было бы, «если бы не работа украинских ПВО».