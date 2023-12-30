Немецкий генерал высоко оценил мощь военно-промышленного комплекса России

Западные страны недооценили возможности военно-промышленного комплекса России и готовность союзников снабжать необходимым Москву, которая может использовать в военных целях даже освещение для холодильников, сообщил изданию Suddeutsche Zeitung глава ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

По его словам, Запад не отдавал себе отчет в том, что России удастся наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на санкции. Западные страны также не верили в способность России выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в украинском конфликте, в том числе и касающиеся привлечения поддержки со стороны союзников.