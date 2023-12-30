Немецкий генерал высоко оценил мощь военно-промышленного комплекса России
Западные страны недооценили возможности военно-промышленного комплекса России и готовность союзников снабжать необходимым Москву, которая может использовать в военных целях даже освещение для холодильников, сообщил изданию Suddeutsche Zeitung глава ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.
По его словам, Запад не отдавал себе отчет в том, что России удастся наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на санкции. Западные страны также не верили в способность России выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в украинском конфликте, в том числе и касающиеся привлечения поддержки со стороны союзников.
«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — заявил эксперт.
26 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны для обеспечения нужд специальной военной операции и бесперебойного снабжения войск в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. Как отметил глава военного ведомства, работники российской оборонной отрасли бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу».