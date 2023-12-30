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Немецкий генерал высоко оценил мощь военно-промышленного комплекса России

Западные страны недооценили возможности военно-промышленного комплекса России и готовность союзников снабжать необходимым Москву, которая может использовать в военных целях даже освещение для холодильников, сообщил изданию Suddeutsche Zeitung глава ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

Немецкий генерал высоко оценил мощь военно-промышленного комплекса России
© РИА Новости

По его словам, Запад не отдавал себе отчет в том, что России удастся наращивание военно-промышленного комплекса, его расширение и увеличение производственных мощностей, несмотря на санкции. Западные страны также не верили в способность России выстоять, из-за чего были проигнорированы некоторые ее возможности в украинском конфликте, в том числе и касающиеся привлечения поддержки со стороны союзников.

«Будь то Северная Корея, будь то Китай, а также страны глобального юга. Даже если эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — заявил эксперт.

26 декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны для обеспечения нужд специальной военной операции и бесперебойного снабжения войск в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. Как отметил глава военного ведомства, работники российской оборонной отрасли бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу».

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