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МО России: на Южно-Донецком направлении пресечено семь попыток ротации сил ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» пресекли за сутки семь попыток ротации сил ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

МО РФ: на Южно-Донецком направлении пресечено семь попыток ротации сил ВСУ
© РИА Новости

«За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию», — приводит РИА Новости его слова.

Гордеев добавил, что российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами ВСУ в районе Пречистовки.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными.

В Херсонской области заявили, что Каховского водохранилища как такового уже нет

Военные новости
Александр Гордеев
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