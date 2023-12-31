МО РФ: на Южно-Донецком направлении пресечено семь попыток ротации сил ВСУ

МО России: на Южно-Донецком направлении пресечено семь попыток ротации сил ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Восток» пресекли за сутки семь попыток ротации сил ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию», — приводит РИА Новости его слова.
Гордеев добавил, что российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и три пункта управления дронами ВСУ в районе Пречистовки.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными.