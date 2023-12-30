Экс-советник Кучмы предупредил украинцев о ракетных атаках России

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

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По мнению Соскина, украинцы не смогут встретиться Новый год или отпразднуют его в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжить наносить удары по территории страны.

«Приготовьтесь, так как теперь вообще непонятно, куда может прилететь», — призвал он.

По мнению эксперта, противовоздушная оборона Украины не способна выдерживать такие атаки. Подобные действия Москвы убедили Запад, что финансовая и военная поддержка Киева утратила смысл.

«На Западе все уже понимают, что Украина ничего сделать не может. Им дали сотни миллиардов, а они даже не могут сделать нормальную ПВО. Россия все равно сильнее. Так зачем Украине давать деньги, оружие?» — заключил Соскин.