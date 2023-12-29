Системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородской областью

— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется, — написал он в Telegram-канале.