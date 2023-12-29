Системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородской областью

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший. Информация уточняется, — написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что выехал на место происшествия.
Утром 29 декабря в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что противовоздушная оборона сбила беспилотник Вооруженных сил Украины над Курской областью.
Отечественные системы ПВО в ночь с 27 на 28 декабря произвели ликвидацию двух беспилотников ВСУ над Крымом.