В Израиле сообщили об уничтожении одной из «тайных квартир» лидера ХАМАС

ЦАХАЛ уничтожил одну из «тайных квартир» лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

В посте отмечается, что в последние недели военные «обнаружили и уничтожили одну из тайных квартир лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара».

«Она была расположена на севере анклава. При обследовании квартиры с помощью дополнительных технических средств военные обнаружили на цокольном этаже стратегическую шахту туннеля», — говорится в тексте.

В ЦАХАЛ считают, что туннель использовался высокопоставленными членами военного и политического крыла ХАМАС. Его ширина составила 20 метров, а длина 218 метров. Внутри туннель был оборудован вентиляцией, электросетью, канализацией, молельными комнатами и комнатами отдыха.

«Его построили таким образом, чтобы в нем можно было находиться и вести боевые действия в течение длительного периода времени», — указывается в сообщении.

После обследования туннеля военные уничтожили его.