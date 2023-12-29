В Израиле сообщили об уничтожении одной из «тайных квартир» лидера ХАМАС
ЦАХАЛ уничтожил одну из «тайных квартир» лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
В посте отмечается, что в последние недели военные «обнаружили и уничтожили одну из тайных квартир лидера ХАМАС в секторе Газа Синвара».
«Она была расположена на севере анклава. При обследовании квартиры с помощью дополнительных технических средств военные обнаружили на цокольном этаже стратегическую шахту туннеля», — говорится в тексте.
В ЦАХАЛ считают, что туннель использовался высокопоставленными членами военного и политического крыла ХАМАС. Его ширина составила 20 метров, а длина 218 метров. Внутри туннель был оборудован вентиляцией, электросетью, канализацией, молельными комнатами и комнатами отдыха.
«Его построили таким образом, чтобы в нем можно было находиться и вести боевые действия в течение длительного периода времени», — указывается в сообщении.
После обследования туннеля военные уничтожили его.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.