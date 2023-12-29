Зеленский вручил бойцам ВСУ награды в Авдеевке

До этого директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов связал динамику западных поставок оружия на Украину с ситуацией вокруг Авдеевки, а также возможным продвижением российских войск к Угледару и Купянску. С сентября 2023 года российские войска осуществляют наступление на позиции Украины на Купянском направлении.