Президент Украины Зеленский вручил бойцам ВСУ награды в Авдеевке
Президент Украины Владимир Зеленский вручил бойцам ВСУ награды в Авдеевке. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.
В городе политик встретился с бойцами 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
«Поблагодарил воинов лично. Обсудили с командиром оборонительную ситуацию, основные потребности. Отметил лучших бойцов государственными наградами и вручил «Золотую Звезду» Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку», — рассказал Зеленский.
До этого директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов связал динамику западных поставок оружия на Украину с ситуацией вокруг Авдеевки, а также возможным продвижением российских войск к Угледару и Купянску. С сентября 2023 года российские войска осуществляют наступление на позиции Украины на Купянском направлении.
28 декабря сообщалось, что российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку.