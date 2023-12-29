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Британия решила помочь Украине с ракетами ПВО

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его социальные сети.

Британия решила помочь Украине с ракетами ПВО
© globallookpress.com

По словам Шэппса, Великобритания продолжит поддерживать Украину и в будущем. Кроме того, он также призвал остальные страны Запада присоединиться к поставкам боевой техники и оружия.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — заявил он.

Ранее в Германии заявили, что Евросоюз будет оказывать финансовую помощь Украине даже в том случае, если Венгрия будет выступать против.

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