Британия решила помочь Украине с ракетами ПВО

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Лондон передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его социальные сети.

По словам Шэппса, Великобритания продолжит поддерживать Украину и в будущем. Кроме того, он также призвал остальные страны Запада присоединиться к поставкам боевой техники и оружия.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью», — заявил он.