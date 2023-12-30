В Польше почти 500 солдат ищут ракету, залетевшую в страну

Около 500 военных участвуют в поиске обломков ракет, которая залетела в воздушное пространство Польши из Украины. Об этом сообщает оборонное ведомство Польши, передает ТАСС.

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«30 декабря в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши. В поисках будут участвовать около 480 военнослужащих», — сообщает Минобороны.

Ранее сообщалось, что временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины ракетой. Отмечается, что в Варшаве отказались предоставить требуемые доказательства, а предъявленные российской стороне обвинения голословны. В связи с этим дипломат подчеркнул, что РФ не будет предоставлять Польше объяснения по данному вопросу, пока не получит доказательства своей причастности к инциденту.