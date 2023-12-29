В Чехии оценили, насколько F-16 помогут ВСУ

Чешский полковник Зденек Петраш заявил, что поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16 не дадут им никаких преимуществ. Об этом он рассказал в интервью iROZHLAS.

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«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах», — сказал он.

По его словам, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом на поле боя.

Также полковник не смог подтвердить информацию СМИ о том, что Нидерланды уже отправили на Украину несколько самолетов этой модели.