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Полковник из Чехии Петраш: F-16 не обеспечат ВСУ перелома в конфликте

Чешский полковник Зденек Петраш заявил, что поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских истребителей F-16 не дадут им никаких преимуществ. Об этом он рассказал в интервью iROZHLAS.

В Чехии оценили, насколько F-16 помогут ВСУ
© Газета.Ru

«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах», — сказал он.

По его словам, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом на поле боя.

Также полковник не смог подтвердить информацию СМИ о том, что Нидерланды уже отправили на Украину несколько самолетов этой модели.

29 декабря представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российская разведка сразу узнает о поставках американских истребителей F-16 на территорию Украины. Спикер отметил, что в будущем российская разведка будет «прекрасно знать» о появлении истребителей F-16 в зоне конфликта.

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