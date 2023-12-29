Daily Mail: девушку-медика из Британии обнаружили мёртвой в Киеве

Девушку из Великобритании, проработавшую на Украине полтора года инструктором и военным медиком, обнаружили мёртвой в Киеве.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Речь идёт о 25-летней Кэтрин Мельничук. Её тело нашли утром 24 декабря в постели в Киеве украинские военные из подразделения, которому она помогала.

По предварительным данным, обстоятельства смерти не считаются подозрительными.

Причина её смерти устанавливается.