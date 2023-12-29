Около половины поставленных Украине Leopard 2 уже выведены из строя

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard-2 уже были выведены из строя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

По словам Фройдинга, отчасти это произошло из-за того, что солдаты ВСУ пытались самостоятельно заменить детали в немецких танках. Однако из-за отсутствия опыта украинские военнослужащие случайно вывели часть танков из строя.

«Год назад много обсуждались поставки боевых танков. Теперь сообщается, что практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей», — заявил он.

Фройдинг также добавил, что, согласно немецким правилам эксплуатации, украинские военные не должны ремонтировать танки самостоятельно, так как это приводит к повышенному износу. При необходимости ремонта, по словам Фройдинга, танки необходимо отправлять в литовский центр технического обслуживания. При этом генерал-майор признал, что такой способ занимает слишком много времени — он добавил, что власти Германии постоянно обсуждают с промышленниками Украины перспективы создания технического центра на их территории.