Россия применила черные «Герани» для удара по Украине

Россия применила новую модификацию дронов-камикадзе «Герань-2» в ходе нанесения ударов по целям на Украине. Аппарат создан с применением материалов, снижающих его заметность. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«В сегодняшнем ударе по объектам Украины была замечена новая модификация "Гераней" в черном цвете. Сообщается, что обновленная модель создана из радиопоглощающего композита, который резко понизил эффективность вражеского мобильного ПВО», — пишет канал.

Отмечается, что новая модификация получила реактивный двигатель, который увеличивает скорость аппарата. Автор предположил, что зенитные пулеметы и пушечные комплексы противовоздушной обороны оказались бессильными перед беспилотником.

Ранее в декабре заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов сообщил, что реактивные двигатели значительно повысили эффективность «Гераней». Раньше в этих дронах использовали двигатели внутреннего сгорания.