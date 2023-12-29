Генерал Фройдинг: половина переданных Украине танков Leopard 2 выведены из строя

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard 2 уже выведены из строя. С таким заявлением он выступил в интервью для Süddeutsche Zeitung. Фройдинг является главой спецштаба по Украине при минобороны ФРГ. Причиной вывода танков из строя генерал назвал некорректную замену деталей танков. По словам генерала, невозможность проведения ремонта по немецким правилам эксплуатации и технического обслуживания приводит к повышенному износу деталей танков. Отмечается, что для доставки танков в центр технического обслуживания в Литву им необходимо проделать не менее 36 часов. Чтобы устранить эти сложности, по словам генерала, представители украинского и немецкого военпромов рассматривают возможность создания завода по ремонту танков Leopard 2 на Украине. До этого Германия дала Швейцарии письменное обещание не перенаправлять на Украину 25 танков Leopard 2, которые были проданы Берлину Берном.