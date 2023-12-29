В Минобороны рассказали о сложностях осеннего призыва в России

Осенний призыв в России проходил в сложной обстановке. Об этом заявили в Минобороны страны, пишет РИА Новости.

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По их данным, основная работа была возложена на сотрудников военкоматов, которые выполнили задачу в сложной обстановке и в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ.

В оборонном ведомстве добавили, что воздействие из-за границы было в первую очередь направлено на дискредитацию Вооруженных сил России.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию. Глава государства также поручил правительству России, исполнительным органам власти и призывным комиссиям обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с призывной кампанией.