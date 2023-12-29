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Осенний призыв граждан на военную службу завершен

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 сентября 2023 г. № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек.

Осенний призыв граждан на военную службу завершен
© Министерство обороны Российской Федерации
Военные новости