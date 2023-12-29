Грузовик въехал в группу пешеходов в Германии
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау. Об этом пишет Bild.
По данным представителя полиции, водитель грузовика наехал на шестерых пешеходов.
«В результате ДТП погибла женщина, пострадали пять пешеходов. Водителю грузовика также была оказана медицинская помощь», — говорится в статье.
При этом водителя пришлось освобождать из поврежденного автомобиля.
Очевидцы рассказали изданию, что красный 7,5-тонный грузовик сбил людей «посреди пешеходной зоны в районе вокзала, рядом с магазинами H&M и Woolworth».
По предварительным данным, погибла женщина 37 лет, среди получивших ранения ее 11-летняя дочь, отмечается в статье.
Ранее на юго-востоке Турции грузовик врезался в толпу молящихся. Пять человек погибли, 25 пострадали.