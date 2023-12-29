Грузовик въехал в группу пешеходов в Германии

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в немецком городе Пассау. Об этом пишет Bild.

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По данным представителя полиции, водитель грузовика наехал на шестерых пешеходов.

«В результате ДТП погибла женщина, пострадали пять пешеходов. Водителю грузовика также была оказана медицинская помощь», — говорится в статье.

При этом водителя пришлось освобождать из поврежденного автомобиля.

Очевидцы рассказали изданию, что красный 7,5-тонный грузовик сбил людей «посреди пешеходной зоны в районе вокзала, рядом с магазинами H&M и Woolworth».

По предварительным данным, погибла женщина 37 лет, среди получивших ранения ее 11-летняя дочь, отмечается в статье.