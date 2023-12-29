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Назван тип российских ракет, который ВСУ не удалось сбить ни разу с начала СВО

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что украинским войскам не удалось сбить ни одной из 300 российских ракет X-22, выпущенных с начала спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

Назван тип российских ракет, который ВСУ не удалось сбить ни разу с начала СВО
© РИА Новости

Как отметил Игнат, ракета летит со скоростью 4 тысячи км/ч и заходит на цель «в большинстве своем» по баллистической траектории. По этой причине для ее перехвата «нужны специальные средства».

«Нужны такие системы ПВО, как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто», — сказал Игнат.

Он добавил, что у российских войск кроме X-22 также есть модернизированная версия этой ракеты — X-32. На вопрос журналиста о том, удалось ли средствам украинской противовоздушной обороны (ПВО) сбить какой-либо процент ракет X-22 и X-32, советник ответил отрицательно.

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Напомним, что летом Игнат заявлял, что украинское военное командование хочет усилить систему ПВО западными системами из-за потерь имевшейся техники советского производства и невозможности ее дозаказа. При этом в сентябре он признал, что ПВО Украины беспомощна против баллистических ракет.

Чуть позже глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стал утверждать, что Киев планирует самостоятельно заняться производством систем ПВО.

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