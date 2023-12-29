Кадырову показали первые образцы «Джихад-машин»

"Они (автомобили. - "Газета.Ru") готовы уже выехать в зону проведения спецоперации, посмотрим, как себя поведут. Мы стараемся в первую очередь обеспечить своих бойцов и в последующем остальных. Я уверен, что всегда в первую очередь нужно заниматься обороной", - поделился Кадыров.