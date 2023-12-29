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Кадырову показали первые образцы «Джихад-машин»

Главе Чечни Рамзану Кадырову презентовали первые образцы "Джихад-машин" для военных нужд. Об этом сообщает ТАСС.

Кадырову показали первые образцы «Джихад-машин»
© РИА Новости

По информации агентства, "Джихад-машины" собраны на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко".

"Они (автомобили. - "Газета.Ru") готовы уже выехать в зону проведения спецоперации, посмотрим, как себя поведут. Мы стараемся в первую очередь обеспечить своих бойцов и в последующем остальных. Я уверен, что всегда в первую очередь нужно заниматься обороной", - поделился Кадыров.

По словам министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова, Чечня заключила контракт с Росгвардией. Одобрен бюджет с Минпромторгом на первый квартал 2024 года в размере 2 млрд рублей.

До этого Кадыров, поставивший подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина на пост президента РФ, объяснил свое решение. Он назвал Путина "выдающимся политиком и настоящим стратегом".

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