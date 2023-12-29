Немецкий генерал рассказал о бесполезном для ВСУ обучении на Западе
Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что обучение украинских солдат западными странами не помогает, так как российские позиции слишком хорошо укреплены. Об этом он рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung.
По словам Фройдинга, солдат ВСУ учат следующей тактике в случае с минными полями: «дым, отступить, обойти, попытаться снова». Однако в некоторых местах минные поля занимают в длину и ширину несколько километров, заявил он.
«Если протяженность преграды составляет до десяти километров, такой тактический подход невозможен», — подчеркнул военный.
Попытки разминировать поля вручную ночью занимают очень много времени и приводят к жертвам, отметил генерал-майор.
Кроме того, по мнению Фройдинга, на Западе изначально недооценили российский военный потенциал и способность страны наращивать производственные мощности вопреки жесточайшим санкциям.
Генерал-майор добавил, что западные ожидания военных успехов ВСУ были, «безусловно, преувеличены».
19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов.