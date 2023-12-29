Немецкий генерал рассказал о бесполезном для ВСУ обучении на Западе

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что обучение украинских солдат западными странами не помогает, так как российские позиции слишком хорошо укреплены. Об этом он рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

По словам Фройдинга, солдат ВСУ учат следующей тактике в случае с минными полями: «дым, отступить, обойти, попытаться снова». Однако в некоторых местах минные поля занимают в длину и ширину несколько километров, заявил он.

«Если протяженность преграды составляет до десяти километров, такой тактический подход невозможен», — подчеркнул военный.

Попытки разминировать поля вручную ночью занимают очень много времени и приводят к жертвам, отметил генерал-майор.

Кроме того, по мнению Фройдинга, на Западе изначально недооценили российский военный потенциал и способность страны наращивать производственные мощности вопреки жесточайшим санкциям.

Генерал-майор добавил, что западные ожидания военных успехов ВСУ были, «безусловно, преувеличены».