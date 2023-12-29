Российские войска уничтожили чешского «Вампира» в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили чешскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire («Вампир») в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке, которую опубликовали в Telegram-канале.

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В министерстве отметили, что за неделю на донецком направлении противник кроме боевой машины чешского производства потерял свыше 1675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 49 орудий полевой артиллерии. Российские войска также отбили 34 атаки противника и заняли населенный пункт Марьинка.

В Минобороны добавили, что оперативно-тактическая авиация и ракетные войска уничтожили несколько пусковых установок зенитных ракетных комплексов — норвежскую NASAMS, немецкую IRIS-T, а также французскую Crotale-NG. Сбито 10 самолетов и два вертолета.