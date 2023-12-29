«Хезболла» уничтожила камеры видеонаблюдения на границе с Израилем

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболла" нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения пограничных районах Израиля Довев и Барам. Об этом сообщается в Telegram-канале формирования.

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"В результате прямого попадания выведено из строя техническое оборудование, которое позволяло противнику следить за ливанской территорией", — говорится в сообщении.

В шиитском формировании уточнили, что удары были нанесены во время инженерных работ по установке новых камер видеонаблюдения в Довеве и Бараме. В рядах изральской армии есть раненые.

28 декабря военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе. Маляиб отметил, что с каждым днем ситуация на юге Ливана становится все сложнее, и зона военных действий расширяется на новые районы. В результате существует реальная угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну.