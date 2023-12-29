Президент Молдавии призвала укрепить ПВО Украины
Президент Молдавии Майя Санду призвала укрепить систему ПВО Украины. Об этом глава государства написала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
По ее мнению, "необходимо срочно усилить возможности противовоздушной обороны Украины для защиты человеческих жизней" на фоне нанесения ВС РФ массированного смешанного удара по территории Украины с применением дронов и ракет.
Как сообщал Telegram-канал "Военная хроника", 29 декабря ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины с применением дронов и ракет.
По информации канала, было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.
Также сообщалось, что западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждут удары новой российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ".