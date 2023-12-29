При обстреле Курской области пострадали три дома

При обстреле Курской области три дома и линия электропередачи получили повреждения. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«ВСУ обстреляли приграничный Глушковский район. К счастью обошлось без пострадавших. В поселке Теткино шесть прилетов, один из них в дом. Еще два дома пострадали от осколков. Повреждена линия электропередачи», — пояснил глава области.

По его словам, электрики приступят к восстановительным работам после того, как в районе станет безопасно. Помимо того, противник обстрелял из минометов поселок Краснооктябрьский. Значительных повреждений там не зафиксировано.

Накануне ВСУ атаковали три населенных пункта Курской области. Губернатор Старовойт отметил, что под обстрел попали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Местные жители не пострадали, однако повреждены пять домовладений.