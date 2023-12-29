ВС РФ улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские войска за прошедшую неделю улучшили положение по переднему краю на отдельных участках купянского направления, отразив в общей сложности 27 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник потерял на направлении больше 265 военных, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск Харьковской области", - отметили в ведомстве.