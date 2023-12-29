МО РФ рассказало о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины
Минобороны России сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«С 23-го по 29-е декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», - сказал он.
Военные наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса, военным аэродромам, арсеналам, местам хранения боеприпасов, морских беспилотников, вооружения и топлива, уточнил представитель российского оборонного ведомства.