МО РФ рассказало о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России сообщило о массированном ударе по военной инфраструктуре Украины. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«С 23-го по 29-е декабря т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», - сказал он.