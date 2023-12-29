Западную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждут удары новой российской гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ". Об этом пишет издание Sohu. "Против американских самоходных гаубиц М109 и французских CAESAR на Украине скоро будет вестись самый мощный огонь", - пишет автор статьи. Отмечается, что новая российская самоходная гаубица производит 16 выстрелов в минуту и имеет лучшие оборонительные возможности по сравнению с другими артиллерийскими установками, которые применяются на Украине. 27 декабря генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что новейшая российская гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне спецоперации, что обеспечит существенное преимущество по дальности над гаубицами, переданными Украине Западом. До этого военный эксперт Андрей Кошкин отмечал, что артиллерийская установка "Коалиция-СВ" является на данный момент лучшей в мире по своим характеристикам. 20 октября государственная корпорация "Ростех" сообщила, что новая российская гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания технических характеристик и готова к серийному производству.