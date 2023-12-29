Назван возможный размер нового пакета помощи США Украине

«О точных размерах говорить пока сложно. Реалистичный прогноз — миллиардов 20, но посмотрим, как будут вестись переговоры. Ситуация осложняется еще и тем, что эту помощь пытаются разменять на решение проблемы с мигрантами, что затрудняет переговоры, — объяснил Дудаков. — В любом случае, какую-то помощь согласуют. Недостаточную для победы, но достаточную для того, чтобы фронт не рухнул».