Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в ФРГ

Более 10 тыс. солдат ВСУ прошли обучение на территории Германии с начала специальной военной операции России на Украине.

Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при германском оборонном ведомстве Кристиан Фройдинг в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

«С тех пор, как мы начали обучение, только в Германии мы обучили более 10 тыс. украинских солдат», — заявил он.

Также Фройдинг добавил, что на территории ФРГ 4 января начнут подготовку ещё двух пехотных батальонов ВСУ.