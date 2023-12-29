В ВСУ заявили, что не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22

Украинские силы противовоздушной обороны (ПВО) не сбили ни одной сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22 с начала российской специальной военной операции. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Вообще не было сбито", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос ведущей, удалось ли силам ПВО сбить хотя бы одну такую ракету.



"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в основном по баллистической траектории <...> для ее перехвата нужны специальные средства", - пояснил он.

В числе таких средств он назвал системы типа Patriot, которые уже есть в арсенале Киева.

В августе Игнат отмечал, что украинские средства ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22. Он признавал, что на тот момент Украине не удалось сбить ни одной такой ракеты.

Как ранее отмечали аналитики газеты The Washington Post, применение Россией на Украине "Кинжалов" и Х-22 показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами противоракетной обороны. По оценке ряда отечественных и западных экспертов, даже современные комплексы ПВО не в состоянии гарантированно сбить такие российские ракеты.