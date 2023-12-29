Спикер ВСУ Игнат: Украина не смогла сбить ни одну из 300 ракет Х-22 за время СВО

Россия за время спецоперации на Украине выпустила более 300 ракет Х-22, при этом ВСУ не смогли сбить ни одну из них, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, Х-22 летит на скорости более 4000 км/ч и заходит на цель по баллистической траектории. Поэтому для перехвата нужны западные ЗРК Patriot или SAMP/T.

"Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты - Х-32. Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", - рассказал Игнат.

Только за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по территории Украины, сообщило ранее Минобороны РФ.

В частности, комбинированный удар крылатыми ракетами и БПЛА был нанесен по военным объектам ВСУ сегодня. Сообщалось о взрывах в крупнейших городах Украины - `иеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Воздушные силы ВСУ назвали атаку беспрецедентной.