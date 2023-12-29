Россия нанесла удары ракетами и дронами по Украине

ВС РФ нанесли массированный смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

По информации Telegram-канала, российские военные используют не только "Искандеры", но и стратегическую авиацию с ракетами Х-101 и военно-морской флот с "Калибрами".

"Удары наносятся по Киеву, Днепру, Харькову, Полтаве, Виннице, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было задействовано не менее 50-60 крылатых ракет и не менее 100 дронов различного типа.

До этого ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщало, что взрывы прозвучали в районе военного завода "Артем" в Киеве. Очевидец рассказал, что целью атаки, вероятно, был военный завод.