ТАСС: в Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода "Артем"

Взрывы зафиксировали в районе военного завода "Артем" в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. "Очень похоже, что целью был военный завод", - рассказал очевидец. Он отметил, что взрывы были слышны "четко в том районе". До этого стало известно о нескольких сериях взрывов и густых столбах черного дыма в Киеве. Как пишут украинские СМИ, завод "Артем" расположен недалеко от станции "Лукьяновская" киевского метро, о повреждении которой ранее сообщил мэр города Виталий Кличко. Предприятие производит авиационную технику.