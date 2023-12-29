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ТАСС: в Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода "Артем"

Взрывы зафиксировали в районе военного завода "Артем" в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. "Очень похоже, что целью был военный завод", - рассказал очевидец. Он отметил, что взрывы были слышны "четко в том районе". До этого стало известно о нескольких сериях взрывов и густых столбах черного дыма в Киеве. Как пишут украинские СМИ, завод "Артем" расположен недалеко от станции "Лукьяновская" киевского метро, о повреждении которой ранее сообщил мэр города Виталий Кличко. Предприятие производит авиационную технику.

ТАСС: в Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода "Артем"
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