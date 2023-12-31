В ВМС США не увидели признаков прекращения атак хуситов в Красном море

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что йеменские повстанцы-хуситы не демонстрируют признаков того, что собираются прекратить "безрассудные" нападения на коммерческие суда в Красном море. Его слова приводит Associated Press.

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"Мы ясно понимаем, что безрассудные нападения хуситов, скорее всего, будут продолжаться", — заявил Купер.

В то же время он отметил, что все больше стран присоединятся к международной миссии "Страж процветания" по защите судов в Красном море.

"Я ожидаю, что в ближайшие недели к нам присоединятся дополнительные страны", — отметил представитель ВМС США.

По его словам, морское движение в регионе "начинает оживляться". Купер подчеркнул, что коалиция поддерживает прямую связь с коммерческими судами, чтобы предоставить рекомендации по "маневрированию и передовым методам предотвращения атак", а также тесно сотрудничает с судоходной отраслью для координации безопасности.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.